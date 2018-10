El audio que Rajoy no quería que se escuchase: "Me van a dar hasta en el carné de identidad"

Mariano Rajoy ha vuelto a hacer una de las suyas. El expresidente del Gobierno ha dejado una perla en una comida para despedirse de sus colaboradores y amigos en un restaurante de Santa Pola.

En un audio que ha publicado la Cadena SER, Rajoy afirma que "está a favor de los banqueros".

"Yo estoy a favor de los banqueros, todo el mundo los critica; yo no, si no hubiera banqueros la economía iba a funcionar muy mal. Si esto se estuviera grabando, que estoy seguro de que sí y sale, me van a dar hasta en el carné de identidad", ha dicho el expresidente popular.

Estas declaraciones coinciden con la sentencia del Supremo de este jueves que sería el banco el responsable de pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que se firma un préstamo hipotecario.

En la mañana del viernes, el Tribunal Supremo ha anunciado este viernes a mediodía algo totalmente inaudito: revisará la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas y paraliza sus efectos.