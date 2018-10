El irónico comentario de Iñaki López tras la queja de un tertuliano en 'LaSexta Noche'

Iñaki López, presentador del programa LaSexta Noche, demuestra cada sábado que tiene más paciencia que un santo. Este fin de semana lo ha vuelto a hacer durante el acalorado debate entre los tertulianos por la decisión del Supremo de revisar la sentencia que obliga a los bancos a pagar los impuestos de las hipotecas.

Eduardo Inda, director de OK Diario estaba en el uso de la palabra y Daniel Sánchez Ugart, periodista del diario Ara, le estaba interrumpiendo sin parar.

"¿Me dejas hablar? No me interrumpas cada tres segundos, que es un coñazo", reaccionó Inda, a lo que López tiró de ironía: "Y que Eduardo no interrumpe nunca, no se lo hagáis".

LA SEXTA NOCHE .

Una chanza que ha provocado la risa de los presentes, incluido el propio Inda, que no ha querido dejar pasar la ocasión para lanzarle una pullita de respuesta al presentador.

"Siempre tienes que echar una manita al lado contrario, a este nunca", ha dicho entre risas.

LA SEXTA NOCHE .

"Yo, lo que me llega de Pyongyang", ha contestado López, en referencia a la capital de Corea del Norte.

"Se nota", ha apuntado Inda, que ha proseguido con el debate, ya más calmado gracias a la intervención de López.

El HuffPost Iñaki López.

Lo dicho, un santo.