La aplaudida respuesta de Pablo Iglesias a este titular llamándole "gordo"

Pablo Iglesias, líder de Podemos, ha ironizado en Twitter al ver el titular de EsDiario que se preguntaba "por qué está mucho más gordo".

Un artículo en el que se dice que Iglesias está "desmejorado, con sobrepeso y un aspecto extraño" al que dan una explicación: "el estrés engorda y él puede ser el ejemplo más aleccionador".

Y va más allá en este otro párrafo:

Iglesias ha compartido tres capturas del artículo y se ha tomado con ironía el asunto: "En el fondo, lo que le pasa a la caverna es que se niegan a reconocer que, de tanto coger niños, me estoy poniendo cachas".

En el fondo lo que le pasa a la caverna es que se niegan a reconocer que, de tanto coger niños, me estoy poniendo cachas 😎💪🏽😂😂👇🏼 pic.twitter.com/RB9BMg2u5A

Después ha publicado una imagen de su visita a Junqueras a la cárcel, a la que acudió con Jaume Asens y Lucía Martín, de En Comú Podem, y ha agregado: "No tengo el tipo de Jaume Asens y Lucía Martín pero ni tan mal".

No tengo el tipo de @Jaumeasens y @Lucia___M pero ni tan mal 🙈 pic.twitter.com/THSxnOOoDc

Por alusiones, Asens ha contestado también irónicamente: "Pero tú no tienes problemas de alopecia".

😂😂....pero tu no tienes problemas de alopecia ☹️

La respuesta de Iglesias ha sido muy aplaudida por sus seguidores, que han lamentado el tono del artículo:

A mi me parece indigno de un país que dice ser culto y preparado. Es bochornoso para la profesión de periodista. Pero este es el nivel que hay.

Han consultado a especialistas en nutrición para averiguar si has cogido peso o no... y hacer una noticia de ello.



El periodismo en España cada día me asombra más.