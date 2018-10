La dura confesión de Sara Carbonero con motivo del Día del cáncer de mama

Este viernes, con motivo del Día internacional del cáncer de mama, numerosos famosos compartieron en sus redes sociales mensajes de apoyo e imágenes de solidaridad con las mujeres que sufren esta enfermedad. La periodista Sara Carbonero publicó una imagen en su cuenta de Instagram dedicada a ellas, pero lo más llamativo no fue eso, sino que confesó que ella misma había sufrido un tumor benigno en el pecho recientemente.

"Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión", comienza diciendo Carbonero, quien ha señalado que 10 días después pudo "respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno".

La periodista ha aprovechado esta experiencia para visibilizar el cáncer de mama y dejar constancia de que "no todas tienen la misma suerte" que ella. "Hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama. También de las ya no están con nosotros como nuestra querida María, a la que echamos de menos cada día. Hoy es un buen día para alzar la voz e intentar concienciar sobre la importancia de la detección precoz (hacernos revisiones periódicas) o para animar a hacer donaciones para seguir investigando sobre esta enfermedad", ha escrito en la publicación, que acumula más de 90.000 Me gusta en 12 horas.

Carbonero ha querido enfatizar que cualquier persona cercana puede sufrir la enfermedad y que, por ello, no debemos olvidarnos de ella el resto del año: "Para que nunca se sientan solas, no miremos para otro lado. Un beso, un abrazo, una caricia, una sonrisa o un 'todo irá bien'. Hoy les toca a ellas pero mañana podemos ser nosotras, nuestra hermana, nuestra madre, nuestra pareja o nuestra mejor amiga".

La publicación ha tenido numerosos comentarios, tanto anónimos como de otros personajes públicos como Paula Echevarría, Tamara Gorro, Màxim Huerta o su pareja, el portero Iker Casillas.

