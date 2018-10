Una rosa y una nota. Eso es lo que encontraron en una de las puertas de acceso al lago los miembros del equipo de remo del colegio Bishop Vesey en Sutton Coldfield (Birmingham, Inglaterra) cuando se disponían a entrenar.

La nota resumía una emotiva petición de una viuda en silla de ruedas que ya no puede ir a visitar a su marido —cuyas cenizas están en el lago de la localidad— por no poder acceder a la orilla porque las puertas estaban cerradas.

"Por favor, ¿alguien puede tirar esta rosa en el lago por mí? Las cenizas de mi difunto esposo están en el lago y ya no puedo llegar a la orilla del lago en mi silla de ruedas y las puertas están cerradas, tengo que conducir de regreso al norte esta noche. Gracias", se puede leer en la carta.

This note was left on the gate at the water this afternoon. No name or number left but whoever you are, rest assured your rose is in place in the middle of the lake. pic.twitter.com/GAQcbQRSZJ