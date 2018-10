Soraya responde con un 'selfie' a las críticas de homofobia, racismo y maltrato animal

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de comentarios en los que calificaban de homófoba, tránsfoba y racista, a la cantante Soraya Arnelas. Todo debido a unas declaraciones del mes de mayo en un programa previo a Eurovisión de la plataforma online de TVE, Playz, en las que criticaba la censura china. El comentario más criticado de la artista ha sido: "¿Pero van a hablar los chinos con la cantidad de videoclips en los que hay mariquitas? Con esos cantantes chinos que parecen más señoras que las señoras".

Además, este viernes se proclamó como triunfadora de la noche en Tu cara me suena (Antena 3) y donó el premio a la Fundación Santuario Gaia, un centro dedicado al rescate de animales maltratados. Esto ha hecho que resurjan los comentarios sobre su apoyo a las corridas de toros y al "maltrato animal".

Arnelas no ha tardado en responder a estos haters y ha publicado un selfie en su cuenta de Instagram en el que dice que no le afectan las críticas.

"Homófoba, asesina de animales y racista' Esas son las 'bonitas' palabras que he leído estos días sobre mí", comienza diciendo la cantante. "No me afectan. El que me conoce sabe que esas palabras no me representan. No soy racista. Me dedico a ayudar a animales y los tengo y cuido en casa desde hace año", añade Arnelas, que justifica su asistencia a las corridas de toros con tener que "acompañar a un familiar". "No me hace ser taurina, de hecho no lo soy ni lo apoyo", añade.

"¿Homófoba yo? ¿Quién se cree eso? Pues eso, podéis seguir insultando y difamando. Mi conciencia está muy tranquila. Seguimos trabajando! 😉", concluye la cantante en su imagen que tiene cerca de 9.000 Me gusta en nueve horas.