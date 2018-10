Georgina Rodríguez cambia radicalmente de 'look' y sus seguidores le sacan un parecido

Georgina Rodríguez ha dejado atrás su melena morena. La modelo se ha teñido de rubia y ha compartido una imagen este domingo en su cuenta de Instagram junto al mensaje: "I went crazy... I went blonde (Me volví loca, me volví rubia".

En la fotografía se ve Rodríguez de espaldas subiendo unas escaleras vestida de negro y con el pelo teñido de rubio. Un cambio de look, que muchos seguidores han aplaudido, pero que no ha sido del agrado de otros.

Lo que sí han sacado muchos en común es un parecido con Kim Kardashian, aunque esta ahora mismo lleva el pelo moreno, sí que el pasado año optó por la melena rubia.

You imitate Kim Kardashian so much!!" @zycrafer

Quiere parecer a Kim ... a veces a Monica Belucci... debería buscar su estilo" @marquesamarkize

La copia de @kimkardashian" @bimbo_real

@gouveia1230 kk" @gouveia864