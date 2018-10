Lolita confiesa en 'Sábado Deluxe' que participaría en 'Supervivientes' con una condición

Lolita cambió este sábado el plató de Tu Cara Me suena (Antena 3) por el de Sábado Deluxe (Telecinco). La cantante y actriz visitó el plató del programa presentado por Jorge Javier Vázquez y allí habló de su nueva faceta como abuela, de su trabajo como actriz, incluso de GH VIP.

En ese momento, la artista confesó que era muy aficionada al programa, especialmente a la trifulca entre Miriam Saavedra y Mónica. Sin embargo, dijo que nunca participaría en ese reality. "¿A mí encerrarme? Ni muerta, ni harta de vino. Si yo en los aviones me tengo que tomar una pastilla porque me entra claustrofobia, si yo tengo que dormir con las ventanas abiertas porque me agobio", bromeó Flores, que añadió que su madre tampoco. Puedes ver el vídeo del momento aquí.

Sin embargo, sin que el presentador le preguntase, Lolita declaró que sí que iría a la isla deSupervivientes, eso sí con una condición, o más bien varias. "Iría si me dejasen ir a la isla con mis pastillas para dormir, para los mosquitos, mis pinzas de depilar, mis cosas de aseo de verdad, fumar, una botellita de vino de vez en cuando, mi espejo de aumento porque no veo, mis gafas, mi maquinilla para afeitarme...", declaró la actriz.

Jorge Javier le aceptó todas sus condiciones y ambos hicieron repaso de los objetos que pedía Flores para hacer un llamamiento al concursode Telecinco. "¿Irías así?", le interrumpió Vázquez. "Bueno, tengo que pensarlo y hacer una lista más larga", reculó la intérprete.

Flores siguió bromeando con el programa y dijo que iría de visita una semana, lo que Vázquez calificó como "unas vacaciones en Cancún". Sin embargo, Lolita acabó cediendo y dijo que no sabía si participaría alguna vez en un reality. "Nunca digas de este agua no beberé porque la vida da muchas vueltas", acabó diciendo, antes de decir que "se gana mucha pasta" y que "solo lo haría si realmente necesitara subsistir".