El programa Liarla Pardo de LaSexta, presentado por Cristina Pardo, ha desvelado una historia alucinante que se produjo después de la emisión de ¿Te lo vas a comer?, el espacio presentado por el cocinero Alberto Chicote, que esta semana denunció el trato que una residencia de ancianos de Salamanca dispensaba a sus residentes.

Lo que nadie esperaba es que de este programa saliera una historia paralela igual de indignante que la que explicaba el reportaje: el robo de un collar de oro a una de las ancianas, ya fallecida.

Lo ha contado en directo Almudena Corredera, hija de la difunta, que ha presentado una denuncia contra la directora de la residencia.

Todo porque el día en que se emitió el programa se dio cuenta de que el collar que llevaba la directora del centro era el de su madre: de oro y con una A (de Ángela) con un círculo.

"Nos quedamos atónitos, estábamos desconcertados, no teníamos palabras", ha explicado Corredera, quien ha asegurado que fueron sus hermanas quienes se dieron cuenta. "No nos lo creíamos", ha agregado.

"Le tenía mucho cariño, se lo había regalado su hermana y siempre lo llevaba. Cuando nos avisaron de que había fallecido, le dijimos al de la funeraria que le quitaran los pendientes y la cadenita. Y nos dijo: no, no, señora, no había ninguna cadena. Lo volvieron a mirar, vieron que no la tenía y lo dejamos así", ha dicho la hija de la fallecida.

Corredera rechaza la hipótesis de que se la pudiera haber regalado a la directora. "Eso no puede ser", ha dicho la mujer, quien ha criticado a la responsable del centro por no estar disponible para los familiares, a diferencia de anteriores directores de la misma residencia.

"Sí es cierto que, desde que entró [la directora] mi madre empezó a debilitarse y la encontrábamos más a disgusto. Luego, atando cabos, nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas", ha agregado.