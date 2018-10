El expresidente del Gobierno José María Aznar dice que no está de vuelta. Pero su libro El futuro es hoy, que presenta este martes, le está llevando de tournée a todo aquel sitio donde le quieran escuchar. Su última parada ha sido El Programa de AR —de Telecinco—, donde ha afirmado que no le interesa la "política activa", pero donde ha dejado claras evidencias de que la política y su conflicto le pone (y mucho).

De hecho, a Aznar se le han iluminado los ojos cuando la periodista Ana Rosa Quintana le ha recordado sus recientes enfrentamientos en el Congreso con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el diputado de ERC Gabriel Rufián.

"Yo me lo pasé muy bien", ha reiterado Aznar, quien ha negado que fuera un momento desagradable porque "sabía a lo que iba". En este sentido, el expresidente ha cargado con dureza contra Iglesias, de quien ha dicho que "puede tener los votos que tenga pero no tienen autoridad". Así, Aznar ha matizado que el líder de la formación morada fue a la comisión porque fue él: "Pues enhorabuena, no me impresiona nada. Y se lo dije a la cara donde, por cierto, él es incapaz de mirar", ha soltado.

Según Aznar, "el señor Iglesias quiere acabar con la Constitución, la unidad de España, la Corona y quiere llevarnos a un sistema como el de Maduro en Venezuela", por lo que a su juicio "puede negociar en nombre del Gobierno, pero eso no puede ser el futuro de España".

En este contexto, el expresidente tiene claro que "la solución es la convocatoria de elecciones": "Nadie está por encima de la ley. Pedro Sánchez intenta seguir en el gobierno a costa de los intereses de España, en un gobierno cuestionado por distintas cosas", ha argumentado.

Por todos estos motivos, Aznar ha expuesto que "aprobar los presupuestos es un medio para estar hasta 2020", algo que él espera que no consiga porque será negativo para España: "Lo que se haga para evitarlo es bueno. La oposición plantea alternativas y eso está muy bien. Si nos obligan a que las cuentas sean verdad no las vamos a cumplir. El mensaje es descorazonador", ha considerado.

Casado, un "gran líder"

"Con Pablo Casado las posibilidades de recuperación del PP son más altas que antes". En estos términos se ha referido el expresidente del Gobierno al presidente del PP, Pablo Casado, de quien ha afirmado que "tiene todas las condiciones para ser un gran líder y triunfar".

"Tiene que reconstruir el PP en una operación general de centro derecha en España. El centro derecha está dividido en tres y eso no es bueno para los intereses de España. Antes también existía esa división, yo me lo encontré troceado, lo uní y ahora se ha vuelto a trocear", ha vuelto a exponer Aznar, quien ha matizado que "todos los votos de VOX eran del PP, y es mejor que lo que está separado vuelva a estar unido".

Precisamente, en referencia al líder de la formación ultraderechista VOX, Santiago Abascal, Aznar ha explicado que conoció a su padre: "Tuve la fortuna de conocer al padre de Santiago Abascal y él es un chico lleno de cualidades y espero que las oriente a donde las tuvo en otro momento", ha afirmado.

En este sentido, ha opinado que "España necesita certezas, certidumbres y muchas cosas que no tenemos en este momento. La refundación del centro derecha es indispensable y sus dirigentes tienen la obligación de poner el rumbo de España en una dirección distinta".

Situación insólita

En cuanto al conflicto catalán, Aznar ha explicado que España "vive una situación insólita con un golpe de Estado, un movimiento secesionista que sigue sin desarticular, que los golpistas estén en las instituciones catalanas, que la permanencia del gobierno se negocie con gente en prisión y que se negocie con gente fuera de España".

"Eso hay que desarticularlo y hay que restablecer el orden constitucional", ha exigido Aznar, quien no ha dudado a la hora de exponer que hay que aplicar el 155 de la Constitución.

En referencia a su relación con el expresidente Mariano Rajoy, Aznar ha explicado que en pocas palabras qué es lo que, a su juicio, sucedió: "Si usted tiene una audiencia del 45 y ahora el 22, debería ver qué está pasando. Si te digo que lo pienses y me llamas desleal, yo te diré que solo quiero que los pienses", ha sentenciado.

