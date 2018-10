La extraña reacción de Mario Casas al final de 'El Hormiguero' que ha dejado descolocado a Pablo Motos

No ha sido una entrevista habitual la que Pablo Motos y Mario Casas han protagonizado este lunes enEl Hormiguero. El presentador de Antena 3 y el actor, que acudía al programa para promocionar su película El fotógrafo de Mauthusen, han intercambiado ironías y hachazos durante toda su conversación. Lo más extraño ha ocurrido al final del programa.

Después de una ciencia preparada por Marron, que no ha salido del todo bien, Pablo Motos ha despedido el programa con su amabilidad habitual hacia el invitado: "Muchas gracias, Mario Casas, me he divertido muchísimo contigo aquí..."

Lo habitual es que el invitado responda a esas palabras con la misma amabilidad, pero Mario Casas no lo ha hecho. Se ha limitado a soltar un lacónico "Pues muy bien" que ha dejado a Motos un tanto descolocado.

- Pablo Motos: Bueno Mario hoy me he divertido mucho contigo aquí...

Se le han quedado las palabras atascadas en los trapecios.#MarioCasasEH — JustMadrid 🔻 (@_Just_Madrid_) 22 de octubre de 2018

Lo cierto es que la actitud del actor durante todo el programa había llamado la atención de muchos en redes sociales. ¿Sosería? ¿Falta de ganas? Había propuestas para todos los gustos:

No sé, le veo muy raro y muy nervioso e incomodo #MarioCasasEH — maria.cm27 (@maria43434) 22 de octubre de 2018

Pablo Motos esta un poquito hasta los huevos de la actitud de Mario Casas o son cosas mías?

#mariocasaseh — Pedro Francisco 🇪🇸 (@pfmacias) 22 de octubre de 2018