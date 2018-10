La Policía advierte: no hagas caso si un contacto de WhatsApp te manda este mensaje

Los Mossos d'Esquadra han advertido de una nueva estafa que circula por WhatsApp y en la que es relativamente sencilla caer.

Para no caer en este timo, debes conocer bien cómo funciona. Uno de tus propios contactos te escribe por WhatsApp y te pide que le envíes un SMS a cambio de un supuesto código y un enlace. Lo mejor que puedes hacer es ignorar el asunto porque corres el riesgo de que te roben tu cuenta. Obviamente, el contacto que te lo envía no lo sabe: es una víctima más.

Un dels teus contactes t'envia un #WhatsApp i et demana que li passis un SMS que rebràs en breu on hi ha un codi. NO PIQUIS-NO L'HI PASSIS et volen robar el teu compte pic.twitter.com/uTPhbFCXcA