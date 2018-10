Un miembro del comando saudí se disfrazó de Khashoggi tras matarlo

El asesinato del periodista Jamal Khashoggi tiene este lunes un nuevo capítulo que ya es complicado de calificar. Entre lo esperpéntico, lo chapucero y lo estremecedor. Según ha desvelado la cadena de televisión norteamericana CNN, un miembro del escuadrón de agentes secretos enviado por Arabia Saudí a Turquía para matar al columnista se intentó hacer pasar por él después de su asesinato. Para ello, se disfrazó, se puso la ropa del periodista asesinado, una barba postiza y gafas, para parecerse lo más posible a él y poder dar pistas falsas.

Pese a que nunca nadie vio salir a Khashoggi del consulado saudí en Estambul, este agente paseó por la calle con su misma apariencia, algo que ha quedado grabado por cámaras de seguridad, unas imágenes que están en poder de la policía turca y que ahora saca a la luz el citado medio.

EXCLUSIVE: Surveillance footage shows Saudi operative in Jamal Khashoggi's clothes in Istanbul after the journalist was killed, Turkish source says https://t.co/ZjPGg6Hs75