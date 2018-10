Iñaki López, presentador de La Sexta Noche, entrevistó este sábado a El Gran Wyoming, que contó una llamativa anécdota que marcó en buena parte su trayectoria.

"En alguna ocasión has dicho que El Intermedioes como un consolador, que no va a cambiar nada pero nos sirve un poco de consuelo ante la realidad que afrontamos día a día en nuestro país", comenzó diciendo Iñaki López.

"Bueno, es que esto me lo descubrió un señor en una gasolinera. La gente te entra y, en algunos casos por desgracia, de cuenta su vida creyendo que tú tienes poder para arreglar las cosas", empezó respondiendo Wyoming.

"Pero una vez me pasó esto. Que vino un señor: '¡Hombre Wyoming! Te admiro mucho, cuánto me gusta el trabajo que haces'. Y le dije: 'Para lo que vale...'. Y me dijo: 'No te equivoques, muchacho. Tú no vas a cambiar a nada, pero sirves de consuelo", prosiguió.

"Y dije: 'joder, qué poderío tiene este tío. Y es verdad, no me había dado cuenta de eso. Realmente tiene esa función terapéutica porque habrá mucha gente en su casa que diga: 'Me he vuelto loco, vivo en una realidad paralela. No, no, no. Esto está pasando, muchacho. Y cuando se lo cuentas dicen: 'entonces no estoy loco".