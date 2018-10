El altercado de Gabriel Rufián a su llegada a Madrid: "¡Arruina patrias!"

Gabriel Rufián, político de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, ha compartido un vídeo en el que un señor le increpa por las calles de Madrid.

Ha sido él mismo el que ha compartido el vídeo en Twitter, en el que se puede ver cómo dos agentes de policía alejan a un señor del político catalán al que llama "golpista", "arruina patrias" y "arruinador de España".

"Y le defienden... a un 'arruinador' de España. Si no le voy a hacer nada hombre, si es de palabra. A ver si me pega... Me está grabando. Vago, gandul", ha gritado el señor mientras la policía lo acompañaba a seguir su camino por las calles de Madrid.

"Buenos días Madrid", ha escrito el político en Twitter.