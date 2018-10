El "desayuno sexual", el secreto de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Si a algo va ligado el apellido Iglesias es a la fogosidad sexual y las últimas declaraciones de Enrique lo han vuelto a demostrar. El cantante se ha soltado a hablar de su activa vida sexual con su pareja, Anna Kounikova, en una entrevista en Lorraine, el programa matinal de la cadena británica ITV. La presentadora le preguntó al artista cómo mantenía viva la llama con su pareja tras el nacimiento de sus dos gemelos y él fue muy claro.

"Mi vida sexual está mejor que nunca", le dijo a la presentadora, que quiso saber sobre los secretos más íntimos. "Este es un programa que se emite en el desayuno, ¿no?", le dijo Iglesias a la conductora del formato. "Pues eso es lo que hacemos para desayunar", bromeó el cantante, que rápidamente señaló que no iba en serio, aunque acabó diciendo que "es la mejor hora".

Con respecto a su paternidad, Iglesias señaló que le había cambiado para bien. "Es uno de los mejores sentimientos del mundo. Ahora vivo más despacio, pienso mucho las cosas antes de hacerlas. Soy más responsable", confesó.

También contó que dada la estabilidad de su carrera, que comenzó a mediados de los 90, ahora puede elegir sus horarios y puede decidir "no pasar más de dos semanas seguidas fuera de casa". Sobre el futuro de sus hijos, Nicholas y Lucy, señaló que no le importaría que se dedicasen a la música. "Quiero que hagan lo que les haga feliz. Espero ser un padre guay y que se sientan cómodos conmigo", añadió.

Otro de los puntos a los que se refirió Iglesias es a los besos que se da en el escenario con las fans, algo que ha sido criticado por muchos, pero que el artista defiende y que Kournikova respeta. "Anna sabe todo lo que hago, y que amo lo que hago. Ella lo da todo por mí", recalcó.

Aunque Iglesias no descartó la idea casarse en el futuro, ahora mismo acalló todos los rumores sobre el posible enlace con la extenista. "Cuando llevas tanto tiempo con alguien [desde 2001] es como estar casados. No lo estamos, pero me gustaría hacerlo en el futuro", detalló el artista, quien confesó que desde que es padre ha pensado más en retirarse de los escenarios. "Ahora tengo hijos y eso hace que la idea de retirarme se me haya pasado por la cabeza más que hace cinco o diez años".