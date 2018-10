"Hay unos señores que se subieron a un coche de policía a decir a la gente 'márchense a su casa', y están encarcelados precisamente por rebelión. Esto es totalmente injusto". El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha publicado un tuit agradeciendo al presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, las palabras que le dedicó el pasado sábado en el programa La Sexta Noche —de laSexta—.

"Gracias Wyoming por seguir defendiendo derechos y libertades", ha escrito Cuixart, quien ha afirmado que "ningún sistema democrático usa instrumentos judiciales para silenciar la crítica política".

"La justicia ahora mismo está en manos de quien está, y quien no lo sepa que lo mire. Esto es un problema muy gordo", defendió Wyoming, quien explicó que "el expresidente del Supremo dice que aquí no hay problema de rebelión. Esto debería ser exquisito. Decía Rajoy que hay que cumplir la ley, el primero el gobierno y la justicia. La designación de Llarena ya no está dentro de la ley, se impugnó y lo quitaron... y lo pusieron por otra vía".

Según el presentador de El Intermedio, los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Cuixart, están encarcelados con los argumentos de reiteración del delito, riesgo de fuga... "Aún no lo han explicado y eso son castigos políticos", afirmó Wyoming, antes de soltar un argumento demoledor sobre los presos políticos: "Dicen que no son presos políticos porque están en la cárcel por saltarse la ley. Entonces no ha habido nunca presos políticos, porque con franco estaban en la cárcel los presos políticos por saltarse la ley. El derecho de reunión, de manifestación... estaban prohibidos. Todos los presos políticos se habían saltado las leyes. ¿Están por atracar, robar, pegar?".

