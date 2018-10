La actriz Lluvia Rojo, popular por su papel durante años de Pili en Cuéntame, ha denunciado la conversación que mantuvo con un teleoperador que aseguraba llamar en nombre de una compañía telefónica.

Rojo afirma que se sintió acosada por "un señor" que no paraba de llamarle "cosas". La actriz ha reproducido la conversación que mantuvo con él:

"Me llaman d @ vodafone_es a mi casa. -Estoy en la lista Robinson. -¿qué es eso? -un tío en plan chulo. Explico. -Vale, guapa. -No me llame guapa q no me conoce de nada. -Como quieras, linda. -Me está molestando. No me diga "linda". -Pero, x q, preciosa? -deje d acosarme -hermosa", ha escrito.

Vodafone ha replicado asegurando que el número de teléfono no pertenece a su canal comercial. "Este tipo de prácticas va totalmente en contra de nuestra política de empresa. ¿Nos facilitas más detalles por DM para que podamos llegar al fondo de este asunto?", ha publicado la empresa.

"Os escribiré un DM claro. Pero es una empresa que ha llamado en vuestro nombre. Me he sentido acosada por un señor que no hacía más que llamarme cosas q le pedía q dejara de llamarme. Y encima diciendo q no entendía x q me molestaba. Y q quería q me cambiara de @ orange_es" ha respondido a su vez Lluvia Rojo.

"Le he preguntado directamente que si era de @ vodafone_es y me ha dicho q sí. Q si quería venderme algo y me ha dicho q sí: una promoción. Muy fuerte. Un # acosador al q he acabado colgando", ha finalizado.

