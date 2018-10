La drástica medida de Albert Rivera en Twitter que cabrea a Echenique: "Autoritarismo"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha bloqueado en Twitter al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.

La polémica viene de hace unos días, cuando saltó en algunos medios que Rivera se había saltado un control de explosivos en el aeropuerto del Prat, algo que el político de Ciudadanos desmintió en un comunicado.

Echenique, preguntó a través de su cuenta personal de Twitter por qué Rivera "quiere (y consigue) saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos".

"Yo lo he hecho TODAS las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos", afirmó el responsable de Podemos.

La pregunta es ¿Por qué Albert Rivera quiere (y consigue) saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos? Yo lo he hecho TODAS las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos. https://t.co/IG2xsGr4bn — Pablo Echenique (@pnique) 20 de octubre de 2018

Tras este mensaje, Echenique se disculpó porque este control no tenía nada que ver con las drogas. Ahora, tres días después, el político de Podemos ha publicado que Rivera lo ha bloqueado en Twitter.

"Albert Rivera ha difundido todas las mentiras que el pseudoperiodismo de cloacas ha fabricado sobre Podemos y sobre mí y nunca se me pasó por la cabeza bloquearlo. Una clave poco comentada de las "nuevas derechas" es el AUTORITARISMO. No dialogan, no escuchan. Prefieren imponer", ha escrito.