¡Hola! Me llamo Mimi y esta es mi primera foto en Instagram. La publiqué el 5 de septiembre de 2018.

Sí, te has fijado bien. No tengo orejas ūüėě. Nací sin ellas y sólo con tres patitas. Lo cuento en mi biografía, donde me defino como la cosa más linda que jamás verás. Y tengo un poco de razón, ¿no?

Aunque te voy a gustar más cuando veas mis orejitas de ganchillo. Me las hizo mi dueña, Rodajia Welch, que es una superestrella desde que la entrevistaron en Metro UK.

En realidad no soy su única mascota, me adoptó a mí, a mis hermanos y a mi mamá, pero la que le da la fama soy yo. Por estas orejitas que me hizo. "Me deja ponérselas, pero por razones de seguridad no se las ato. Si quiere se las puede arrancar con facilidad", contó en la entrevista, aunque antes ya lo había escrito yo en Instagram.

También tengo estas orejitas, que no sé si son de ratón o qué, pero me veo muy favorecido. Además, en parte les debo el nombre. Dice Rodajia que me llamo Mimi porque su novio Josh descubrió que Kemonomimi es un cosplay donde los personajes tienen orejas de animal. "Era perfecto porque ella no tiene orejas y puede ser lo que quiera ser", decía en su entrevista en Metro UK.

Y aquí tengo otras. Y otras más. Porque a mi mamá humana le encanta ganchillármelas, dice que es una de sus actividades favoritas.

Si te preocupa qué pasó para que haya nacido así, por lo visto no tuve suficiente oxígeno en la barriga de mi mamá coneja y por eso también soy más pequeñita que mis hermanos.