Cristina Pedroche lleva tiempo practicando yoga de la mano de la experta Soy Yogi. Son tantos los entrenamientos semanales que una y otra han acabado muy unidas.

Pedroche publica constantemente en Instagram fotos con su entrenadora pero nunca hasta ahora una como la de este martes. No es la postura lo importante de la imagen, sino el mensaje que acompaña la publicación, que ha conseguido más de 30.000 Me gusta en pocas horas y que acumula cientos de comentarios.

"Dicen que entre mujeres solo competimos, que no nos llevamos bien entre nosotras", escribe la colaboradora de Zapeando (laSexta) al arrancar la publicación. "Que las mujeres somos malas, que nos tenemos envidia. Que somos el sexo débil, que no somos fuertes. Ayyy... ¡Cuántas gilipolleces! Yo, como mujer, justamente veo y siento lo contrario", añade en un post, que acompaña de dos hashtag #somosmujeres #somospoderosas y dos emojis 💪💪💪 ❤️

El alegato en favor de la sororidad ha sido muy bien recibido por la mayoría de sus seguidores, que han mostrado su apoyo en los comentarios. También su compañera de entrenamientos ha querido celebrar las palabras de Pedroche y, que poco después de la publicación, añadía esta interesante reflexión.

"Una vela no pierde nada por dar luz a otra vela. Sabes que vivo enamorada de toas las cosas que estamos logrando juntas ❤️".

No es la primera vez que la presentadora hace un alegato parecido en favor de la mujer. Este verano, tras ser altamente criticada por un cortísimo y escotadísimo vestido que lució en Zapeando, escribía en Instagram: "Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas".

Estas palabras llegaron un año después de haber tenido que salir en defensa de Paula Echevarría, a la que le llovieron críticas por haberse definido como "persona" y no como machista ni feminista en una entrevista. "Si leéis bien la entrevista y todas las que ha dado ella se define como feminista ya que dice que ella ante todo es persona y que por supuesto que somos iguales", escribió Pedroche en su blog de ¡Hola!, donde entonces ya dijo que es "una pena que haya mujeres que ataquen a otras".

Antes que Echevarría, Pedroche también se había liado con estos dos conceptos y el pasado febrero explicó lo ocurrido en Glamour, donde también se quejó del trato recibido por parte de la periodista. "Fue incapaz de decirme, oye, Cris, lo que estás diciendo no tiene sentido, el feminismo ya es igualdad. Porque encima era una periodista mujer, y, aunque sea por sororidad... cogió y tituló así, ni machismo ni feminismo, para fastidiarme. Si las mujeres no nos ayudamos entre nosotras, ¡estamos apañadas!; por eso cuando a Paula Echevarría le pasó algo parecido con unas declaraciones que hizo, yo le dije: 'Paula, se entiende perfectamente que apoyas el feminismo, pero feminismo no es lo contrario de machismo", aseguró.