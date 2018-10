El 'hachazo' de Rivera a Sánchez por sus concesiones a "Iglesias, Torra y Rufián" que se le vuelve en contra

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acometer concesiones a "Iglesias, Torra y Rufián" tras el "pacto de la cárcel", después de que el Congreso diera este martes el primer paso para derogar o reformar en el Código Penal los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo.

"Cuanto más dure el sanchismo, peor para España...", ha escrito Rivera, en un mensaje que tiene cerca de 2.000 'me gusta':

El mensaje del líder de Ciudadanos ha generado un intenso debate en la red social, con centenares de comentarios:

Hablar es política, pactar es política. No condenar una dictadura franquista es fascismo, quitar lazos amarillos es lo mismo que ponerlos faltar al respeto.

Haz el favor de irte a tu casa.

Díselo al Ibex, es fácil...

Mire señores todo poderosos yo con esto no puedo, me pillaron