Hinchas del CSKA de Moscú hunden las escaleras del metro de Roma y dejan una veintena de heridos

Al menos veinte personas han resultado heridas anoche, una de ellas está en estado grave, tras venirse abajo una escalera mecánica en el metro de Roma, según informaron los medios italianos.

El suceso ha ocurrido por la tarde en la estación de metro de Repúbblica, cerca de la estación de Roma Termini.

La mayoría de los heridos son de nacionalidad rusa y se encontrarían en la capital italiana para asistir al partido de la fase de grupos entre el Roma y el CSKA de Moscú (un encuentro que acabó 3-0 para los locales), según las mismas informaciones.

A la zona se trasladaron equipos de emergencia, Policía y miembros del cuerpo de Bomberos, confirmaron los Bomberos en su perfil de la red social Twitter.

La mayoría de los afectados presentaba heridas en las piernas, hay siete personas graves con fracturas y traumatismos y la que se encuentra en peor estado fue trasladada a un hospital con daños importantes en un pie, que al final se le tuvo que amputar. En total, son ocho los ingresados.

La alcaldesa de Roma, Virginia Raggi, explicó en un vídeo publicado en las redes sociales que, conforme a las primeras reconstrucciones de los hechos y tras escuchar los testimonios de afectados, la escalera se habría hundido después de que un grupo de gente bailara y saltara.

"Trataremos de comprender qué ha ocurrido y estamos a disposición de los heridos y de las familias", subrayó.

No obstante, algunos aficionados rusos están desmintiendo esta versión y sostienen que, sí, no pocos aficionados habían tomado alcohol en el momento del suceso, pero no, no estaban saltando ni cantando en el metro, por lo que señalan a un accidente y no a una negligencia.

La Fiscalía de Roma ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. También la entidad que gestiona el transporte de Roma, Atac, llevará a cabo su propia instrucción.