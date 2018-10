Una chica triunfa al compartir la repugnante oferta de trabajo que ha recibido por WhatsApp

"Lo que buscamos es una chica, según feeling con el jefe, media jornada o completa". Así comienza una de las ofertas más repugnantes que se recuerdan, que se ha vuelto viral después de que una joven sevillana que la recibió en WhatsApp la compartiese en redes sociales.

"Se supone que es una trabajo de dependienta en una tienda de ropa, me parece asqueroso que se aprovechen de gente que les hace falta el trabajo", ha escrito la chica, en cuya publicación aparecen dos capturas de pantalla con el intercambio de mensajes que ha mantenido con el supuesto empleador.

Se supone que es una trabajo de dependienta en una tienda de ropa, me parece asqueroso que se aprovechen de gente que les hace falta el trabajo. Le he preguntado al final que si a lo que se refiere es llegar a tener sexo con el jefe y me lo ha confirmado pic.twitter.com/F8Gt0e7QKH