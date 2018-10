La drástica medida de Pérez-Reverte contra Ignatius ('La Vida Moderna') tras lo que le hizo en Twitter

Arturo Pérez-Reverte ha bloqueado al cómico Ignatius Farray en Twitter. La historia de este beef (desencuentro) viene de La Vida Moderna, el programa que David Broncano presenta junto a Ignatius y a Quequé en la SER.

En un programa, Ignatius desveló que Pérez-Reverte confundió a una persona de la calle con él y le preguntó por qué lo llamaba "facha" en la radio.

Ahora, Reverte se ha convertido en un recurso cómico de Farray y suele hacer numerosas bromas con la figura del escritor. Lo último ha sido responder en Twitter al escritor con un polémico comentario.

Pérez-Reverte escribió un chiste en Twitter: "(Me lo han contado hoy). Anoche me paró un tío con espada láser y le pregunté: "¿Os las regala el Jedi o las compráis vosotros mismos con el sueldo galáctico?"... Y respondió: "Usted no hace falta ni que sople. Deme la documentación y salga del coche".

Anoche me paró un tío con espada láser y le pregunté: "¿Os las regala el Jedi o las compráis vosotros mismos con el sueldo galáctico?"... Y respondió: "Usted no hace falta ni que sople. Deme la documentación y salga del coche". — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 22 de octubre de 2018

Ignatius comentó en el programa del miércoles de La Vida Moderna este tuit y respondió durante la grabación así: llamando "payaso" al escritor.

ENTRETÉNME, PAYASO!!!... — Ignatius Farray (@IgnatiusFarray) 24 de octubre de 2018

El tuit de Ignatius tuvo más de 1.200 retuits y casi 5.000 me gusta. Poco después de aquello, el cómico volvió a compartir otro mensaje, esta vez, con la rotunda decisión de Pérez-Reverte: bloquearlo.

