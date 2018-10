Dave (OT): "Me arrepiento del 'me cago en la Falange, pero el sentimiento es el mismo"

Dave se convirtió este miércoles en el cuarto expulsado de Operación Triunfo 2018y ya ha atendido a la prensa. El concursante gaditano no ha esquivado las preguntas sobre el momento más polémico que vivió dentro de la Academia, cuando se "cagó en la Falange".

El joven ha pedido disculpas por la expresión utilizada, pero ha dejado claro su desprecio por lo que la Falange representa: "Me arrepiento por el 'me cago en la Falange', pero el sentimiento es el mismo", ha dicho en su primera rueda de prensa como exconcursante del programa de TVE.

La frase que pronunció dentro del concurso a fue suscrita por Noemí Galera, directora de la Academia, con un "en esos también me cago yo. Y si no, que vengan", lo que motivó una respuesta oficial por parte del partido ultraderechista: "Además de maleducada, Noemí Galera es muy cínica", dijeron los falangistas en un tuit en el que se ofrecían a acudir a charlas con los concursantes para "explicarles nuestras propuestas".

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve#OTDirecto28SEP

Encantados de ir a explicaros nuestras propuestas pic.twitter.com/jyXUzGQZI1 — Falange Española (@fedelasjons) 28 de septiembre de 2018

El episodio no quedó ahí, ya que TVE acabó disculpándose con Falange por él. "Lamentamos muchísimo el comentario tan desafortunado del alumno y mucho más el que hizo la Directora de la Academia de OT, es de todas intolerable ya que como creo que sabrá RTVE aboga por la pluralidad ideológica, religiosa, el respeto, etc. y estamos en contra de este tipo de comentarios", señalaba la oficina del Defensor del Espectador de TVE en un correo electrónico enviado a la formación política.

En esta primera comparecencia ante los medios, Dave también se ha referido a otra de las polémicas suscitadas en la edición 2018 de Operación Triunfo: el cambio de la palabra "mariconez" en la canción Quédate en Madrid de Mecano. El joven cantante ha aplaudido a sus compañeros Miki y María, quienes propusieron el cambio.

"Esa canción no se escribió con una intención homófoba, pero me fascinó la idea de que Miki y María se dieran cuenta de que esa palabra podía ser peyorativa. Me sentí orgullo de ellos ya que fue un acto de valentía y de ejemplo para todos", ha dicho.