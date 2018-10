El periodista Jordi Évole ha publicado un tuit, en la madrugada de este jueves, mostrando su temor por lo que le esperaba minutos después en su cara a cara con el presentador de La Resistencia —de #0—, David Broncano.

De este modo, Évole ha hecho una foto de su perspectiva desde el gallinero de La Resistencia que ha acompañado de unas tensas palabras: "Viendo la que me espera... Y se me ha olvidado el extracto bancario...", ha escrito.

En el gallinero de @LaResistencia , viendo la que me espera... Y se me ha olvidado el extracto bancario... pic.twitter.com/YUOjH7I0ya

Su tenso mensaje ha generado centenares de 'me gusta' y decenas de alabanzas por el resultado final de la entrevista:

🤣🤣🤣 Brutal!! Lo que me he reído, ni entrevista ni leches, mandando Super Jordi Follonero 👏🏽👏🏽👏🏽

Lo mejor que he visto en #LaResistencia hasta ahora!