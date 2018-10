El corte de Aitana en 'El Hormiguero': "Esa pregunta no tiene mucho sentido"

Aitana ha acudido a El Hormiguero y ha recibido un doble disco de platino, todo un hito para una joven que hace un año era una total desconocida. Tras su paso por OT 2017, la benjamina de la edición se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la música española.

Después de la entrevista personal con Pablo Motos han aparecido las hormigas, que le han hecho una batería de preguntas a Aitana.

"¿Te cortarías el flequillo por un Grammy?", ha querido saber uno de los muñecos.

"Esa pregunta no tiene mucho sentido, quiero que me den un premio por mi música no por mi flequillo", ha respondido rotunda Aitana.

"Pero imagínate que te dicen 'sólo te lo damos si te cortas el flequillo", ha replicado la hormiga.

Ahí parece que sí ha aceptado recibir el premio.