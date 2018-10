El insulto de Kiko Matamoros que ha sacado de sus casillas a Anabel Pantoja en 'Sálvame'

El espacio de El club del espectador ha traído este jueves una bronca a Sálvame (Telecinco) entre Kiko Matamoros y Anabel Pantoja. El colaborador ha emitido unas llamadas de los seguidores del programa que han opinado sobre la guerra entre Belén Esteban y Carlos Lozano, y Matamoros ya avisaba: no todas daban la razón a Esteban.

Ambos se han enfrentado como hacen habitualmente, debido a su relación distante, pero la gran bronca ha llegado cuando ha tomado la palabra Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera tenía una opinión distinta a Matamoros y este ha pinchado a la joven diciéndole que no gritara, que parecía que estaba en "la plaza de abastos". "¡¿Perdona?! ¡Ahí se vende la carne, la verdura y el pescado que tú te comes todos los días!", ha contestado enfadada.

Matamoros sólo ha podido decir que no come lo que Pantoja ha enumerado, y todo ha acabado en un enfrentamiento absurdo sobre lo que realmente come y lo que no el colaborador.