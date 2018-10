"Es un insulto": lluvia de críticas a 'El Hormiguero' por lo que ha pasado con Aitana

Aitana ha acudido este jueves a El Hormiguero para hablar de su música y de sus nuevos proyectos. La legión de seguidores con la que cuenta la concursante de Operación Triunfo 2017 estaba ansiosa por escuchar a la estrella, por eso el cabreo de todos ellos ha sido monumental cuando han visto cómo discurría el programa.

Lo que ha encendido los ánimos ha sido la sección en la que Nuria Roca y Pablo Motos hacen gala de sus décadas de relación y el invitado, creen en redes, "queda un poco de lado".

Los comentarios criticando al programa de Antena 3 por haber dejado a Aitana en un segundo plano no se han hecho esperar:

Quiero que entrevisten a #AitanaEH me importa una mierda esta sección absurda de Nuria Roca

No entiendo lo que nos tiene que importar las vivencias de Pablo Motos y Nuria Roca. Lo veo muy egocentrico y que no incluyen al invitado en la sección 🤷🏻‍♂️ #AitanaEH

Primero Nuria Roca, ahora la pesada de Pilar Rubio... Aitana es un personajazo que entretiene por sí misma y estas secciones no hacen más que restar. Qué coñazo El Hormiguero. #AitanaEH pic.twitter.com/Wfwd17CWka

me prece vergonzoso que dediquen más tiempos a mierdas que hacen los colaboradores como Núria Roca y Pilar Rubio que hacer una entrevista en condiciones a la invitada #AitanaEH

Vaya mierda de sección, a mi la que me importa es Aitana no la vida de estas personas #AitanaEH

Hola. Quitad lo de Nuria y Pablo que yo he puesto este programa para ver a Aitana. #AitanaEH

Que a mí la que me interesa es Aitana. #AitanaEH

Esta sección me parece un insulto, se deja al INVITADO/A completamente de lado #AitanaEH

Que asco de sección es esta de Nuria Roca. Lleváis una invitada y hacéis una sección que ella no pinta nada. No me interesa para nada lo que esta hablando esta mujer. #AitanaEH