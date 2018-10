Évole esquiva la pregunta del dinero en 'La Resistencia' a costa de Buenafuente

Jordi Évole se ha sentado frente a David Broncano en el sofá de La Resistencia y el programa ha pasado las horas previas picando a su audiencia con el tema. Y, sobre todo, con un tema...

Broncano le ha vacilado con la edad, lo que les ha llevado a dar un relato MUY detallado sobre cómo es una colonoscopia y, claro, han acabado hablando de pedos. Hasta Évole ha lamentado ir "al espacio del humor inteligente en España" a eso.

Évole ha flipado con las constantes imitaciones del catalán de Broncano ("¿pero por qué quieres hablar catalán, si no sabes? Eres el hombre blanco que llega a África"), y se ha mostrado encantado cuando le ha felicitado por el programa dedicado a Campeones.

Ambos han aludido a la vez que Évole casi fue a La vida moderna. "¿Eso se puede explicar ya, o no?", ha preguntado el presentador de La Sexta. La reacción de Broncano ha sido mágica. "Recuerdo que hubo diferencias... No me acuerdo exactamente, sé que hubo jaleíllo", ha dicho vagamente.

"Ahora que han cambiado los jefes, yo creo que se puede", ha insistido Évole. Broncano ha esquivado totalmente la pregunta entrando a saco con LA PREGUNTA: el dinero que tiene en el banco.

Le ha tocado entonces el turno a Évole de mostrarse esquivo. "Mira... Ahora misma sólo de pensar en el redactor de 'Caverna Digital', que está ahora mismo diciendo 'que lo dice, que lo dice', ya tengo titular para mañana...", ha comenzado entre risas.

"El de Ok Diario ya, con el presemen: 'Que viene, que viene'. Un comunista millonario...", ha soltado Broncano. Y en Twitter le han dedicado una imagen:

La redacción de OkDiario esperando la pregunta del dinero a @jordievolepic.twitter.com/SQYpJAEzEC — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 24 de octubre de 2018

"Es que me da mucha vergüenza. En mi caso puede haber una confusión. Normalmente haces un cálculo, le dices a la gente: 'Tú llevas ya en el show business...'. En mi caso son 15 años. Y dices: 'Este debe estar, si no Resines, casi'. Y claro, es que obvias una cosa importante: que yo trabajé muchos años con Buenafuente", ha explicado, para hilaridad de Broncano.

Évole ha vuelto después a ponerle contra las cuerdas, preguntándole sobre la hora a la que llega a plató. Y luego ha revelado que pronto irá a Japón a entrevistar a Andrés Iniesta y ha grabado a Broncano preguntándole "lo de la panoja". Después de muchos intentos, la cosa ha quedado así:

"Hola, Andrés, soy David Broncano y te quiero preguntar con cariño, cuánto dinero tienes ahorrado. ¡Y te tengo sentenciao, hijo de puta, te rajo con un cuchillo! ¡Que no te pille, Andrés! ¡Te mato! ¡El dinero!".