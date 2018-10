La aplaudida pregunta de Mónica Oltra a Pablo Casado sobre ser "un golpista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio por rotas este miércoles por la noche, las relaciones del Gobierno con el presidente del PP, Pablo Casado, que le acusó de ser "partícipe" de lo que el líder de los populares llamó "un golpe de Estado" en Cataluña.

Sánchez instó a Casado a que se retractara de sus palabras, algo que el líder conservador se negó a hacer. Es más, tanto él como sus compañeros de partido abundaron en la idea durante las horas posteriores.

Moncloa emitió anoche un comunicado en el que aseguraban que el Ejecutivo rompía lazos con Casado, pero no con el PP.

Las palabras de Casado han tenido eco en las redes sociales, donde la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha trasladado la siguiente pregunta al presidente popular a través de su cuenta de Twitter:

"Me pregunto una cosa, si los partidos catalanes independentistas hubieran votado no a la moción de censura y Mariano Rajoy siguiera siendo presidente del Gobierno, ¿Rajoy sería un golpista? Según Pablo Casado, parece que sí. ¿O no? Uf, qué lío...".

Me pregunto una cosa:

¿Si los partidos catalanes independendistas hubieran votado NO a la moción de censura y M.Rajoy siguiera siendo Presidente del Gobierno, Rajoy sería un golpista? 🤔

Según @pablocasado_ parece que sí. ¿O no? Ufff, qué lío... — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 25 de octubre de 2018

Una pregunta que ha logrado en pocas horas casi 500 'me gusta' y más de un centenar de retuits:

O mejor... Si ERC vota no a los presupuestos junto con el PP... Casado será un golpista? Habrá pacto con los independentistas que quieren romper a España? 🤔 — Adri Rx2 (@AdryChemStone) 25 de octubre de 2018

Cuando lo sepas me lo dices 😂😂 Yo estoy igual que tú pic.twitter.com/hdG8nxwJrg — Inma (@inma32952105) 25 de octubre de 2018

No, Mónica si no hubiera habido la moción de censura Casado no estaría ahí intentando jugar a confundir, mareando la perdiz con verdaderas barbaridades y tomándonos a todos por imbéciles. — Salva Colechà (@salcofa) 25 de octubre de 2018

jajajaja grande Mónica — elazote (@ermomo) 25 de octubre de 2018

La derecha está desbocada, fuera de control — Nada (@Nada31058757) 25 de octubre de 2018

Buena pregunta para Casado — Vicent Oltra (@vicentoltraben) 25 de octubre de 2018

No se lo pongas tan difícil, hasta ahí no llega — Isidro (@isiisidrus) 25 de octubre de 2018

Que bueno — Uno cualquiera (@otokonokoto) 25 de octubre de 2018

No es lío, es ovillo. — Pedro@fernadez116 (@fernadez116) 25 de octubre de 2018

Más @monicaoltra en nuestras vidas por favor — Marques de Yecora (@MARQUESDEYECORA) 25 de octubre de 2018