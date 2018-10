La broma más viral sobre las toallitas de Mercadona: 10.000 retuits en 18 horas

El popular usuario de Twitter Darío Eme Hache se ha convertido en las últimas horas en una tendencia en esa red social gracias a un vídeo en el que ironiza sobre las (pocas) dificultades que se deberían tener para entender algunos idiomas parecidos al castellano, como es el caso del portugués.

En las imágenes aparece él mismo haciéndose pasar por un portugués que tiene grandes dificultades para entender lo que pone en las toallitas de bebé de Mercadona. "¿Toallitas para bebés? ¿Qué es eso? No comprendo. ¡Qué es esto!"

Justo debajo lee: "Toalhitas para bebés". Y de inmediato comienza a gritar: ¡¡Ahora sí entiendo!!

