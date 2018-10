Este jueves ha sido un día de discusiones entre Kiko Matamoros y sus compañeros en el plató de Sálvame (Telecinco). El colaborador ha comparado el paso de Belén Esteban por GH VIP con el de otros concursantes de otra edición, y ha dejado claro que la ganadora del reality hizo cosas "mucho más gordas".

Ambos se han enganchado en directo y la tensión ha ido en aumento. Incluso Paz Padilla ha tenido que salir en defensa de Esteban para decir que no ha visto cosas tan graves en su edición como en la presente. Finalmente, el programa ha decidido poner un vídeo, por lo que Belén Esteban pensaba que ya le habían cortado el micrófono: "Yo no me vuelvo a sentar con él (Kiko Matamoros). Ya lo dije".

El enfrentamiento de ambos colaboradores ha caldeado tanto el ambiente que el perfil oficial del programa en Twitter ha decidido hacer una encuesta para saber a quién apoya el público:

💥💥ROUND 2: BELÉN VS KIKO 💥💥

¡Hay que posicionarse! ¿De lado de quién estáis en esta bronca? #decensor — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 25 de octubre de 2018

Los espectadores también han podido escuchar el comentario de Belén Esteban: