La directora de la CIA ha escuchado el audio del asesinato de Khashoggi durante su visita a Turquía

La directora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, Gina Haspel, ha escuchado la grabación de audio del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi durante su visita a Turquía esta semana, según han confirmado este jueves a Reuters dos fuentes.

La noticia había sido adelantada por el diario The Washington Post, para el que trabajaba como columnista Khashoggi. Haspel sería el primer alto cargo extranjero que habría podido escuchar la grabación de los hechos ocurridos en el consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre.

