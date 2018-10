Najwa Nimri está en plena promoción de su última película, Quién te cantará, de Carlos Vermut, y ha lanzado en una entrevista una reflexión que da mucho que pensar sobre los desnudos en el cine y en la televisión española.

Nimri estaba siendo entrevistada junto a sus compañeras de reparto Celia de Molina y Eva Llorach por Javier P. Martín, de la página web especializada eCartelera, cuando ha hablado con total franqueza de la incomodidad que ha sentido por los "mirones" que hay detrás de la cámara.

"La tensión sexual está en todo. Entre mujeres, entre hombres... es energía, no pasa nada", ha comenzado su reflexión la actriz, quien ha proseguido: "Pero sí es verdad que hay veces que, detrás de la mirada, hay un mirón. No molan los mirones. Las mironas tampoco".

Najwa es incontrolable e impredecible, pero también tan honesta como para contarme esto. La entrevista completa: https://t.co/mVBbRai1PFpic.twitter.com/EJJQOMDhBk — Javi P. Martín (@javierpmar) 24 de octubre de 2018

La reflexión de Nimri, en un mundo marcado por los escándalos sexuales de Harvey Weinstein, no sólo habrá hecho que algunos se sientan aludidos, sino que es relevante por lo que ha venido después: "Sí notas cuando lo que está detrás es un mirón o una mirona. Y ahí es donde, a mí por lo menos, se me activan los resortes. Y mis no desnudos, la gran mayoría de las veces, en el cine o en la tele, tienen que ver con que no me fío de quién está detrás de la cámara".

Esta es la entrevista completa a las tres actrices:

Y este es el tráiler de la película: