El periodista Jaime Peñafiel ha sorprendido a propios y extraños con la lanza —envenenada, eso sí— que ha roto en favor de Letizia Ortiz —en una entrevista en El Mundo— al afirmar que la reina "no ha engañado a nadie": "El primer día, el que anunciaron su compromiso, ya mandó callar a Felipe y no ha cambiado un ápice desde entonces", afirma el periodista, cuando le preguntan sobre el amor que imperó como criterio básico en el matrimonio.

"Es su carácter, que está fenomenal, pero se olvida de que ella es la consorte. No son el rey y la reina: son el rey y su consorte", ha matizado Peñafiel.

De este modo, el periodista real ha recalcado que "Felipe es una persona triste y amargada", aspecto que ha achacado a su matrimonio: "Ha sido un fracaso", ha asegurado.

Así, Peñafiel ha mostrado su admiración por el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, que a su juicio "tiene unos valores humanos muy superiores a los de su hijo".

No obstante, el periodista que Felipe VI ha tenido "muy mala suerte": "Yo creo que él mismo no esperaba la situación que estamos viviendo. Felipe no tiene la capacidad que tenía su padre, ni la mano izquierda, ni la experiencia vital. Es buena persona sin esfuerzo, pero le veo preocupado, triste...", ha explicado en la entrevista.

