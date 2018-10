Detienen a un hombre por el envío de bombas caseras a diversas personalidades de EEUU

Un hombre ha sido detenido en Florida (Estados Unidos) por su supuesta relación con el envío de bombas caseras a diversas personalidades demócratas durante los últimos días. El filántropo George Soros, los Obama, los Clinton, Joe Biden y Robert De Niro están entre las figuras que han recibido uno de esos paquetes explosivos.

La responsable de comunicación del Departamento de Justicia ha confirmado en Twitter que las autoridades habían llevado a cabo la detención de un individuo:

We can confirm one person is in custody. We will hold a press conference at the Department of Justice at 2:30pm ET. — Sarah Isgur Flores (@whignewtons) 26 de octubre de 2018

Según publica la CNN, el detenido tiene "alrededor de 50 años" y cuenta con antecedentes penales. Según asegura la cadena estadounidense, el hombre reside en Florida pero tiene vínculos con la ciudad de Nueva York:

The suspect arrested in Plantation, Florida, in connection with the suspicious packages is in his 50s and has a criminal history, a law enforcement source says. The man has an Aventura, Florida, address, but also has ties to New York.



Follow live updates: https://t.co/QQZyFlD2eF — CNN (@CNN) 26 de octubre de 2018

Las cadenas de televisión estadounidenses mostraron imágenes de un grupo de detectives examinando una furgoneta blanca en el estacionamiento de la tienda de una popular cadena de repuestos para automóviles de esa localidad, que finalmente retiraron de esa zona con una grúa policial.

Esta es la furgoneta en la que viajaba el detenido. El vehículo está prácticamente cubierto por pegatinas y vinilos con imágenes de Trump y del partido republicano:

El arresto del presunto autor de esos intentos de ataque llega después de que las autoridades estadounidenses detectaran hoy dos paquetes enviados al senador demócrata Cory Booker desde una oficina de correos de Opa-Locka y al exdirector nacional de Inteligencia James Clapper, aunque todavía no se ha confirmado si contenían explosivos.

Todos los paquetes son iguales, según han informado las autoridades competentes. Las bombas fueron enviadas en sobres de color manila con interior de plástico con burbujas, etiquetas de dirección impresas por ordenador y seis sellos con la bandera estadounidense.

La oleada de envíos comenzó el lunes, cuando se descubrió un dispositivo en la casa que el multimillonario y filántropo estadounidense George Soros tiene en Bedford (Nueva York). Después de eso, se interceptaron artefactos similares en las casa o en lugares de trabajo de los Obama, de los Clinton, de Joe Biden, de Robert De Niro y de otros destacados demócratas.

El miércoles, Donald Trump condenó el envío de paquetes bomba, que consideró "atroces" intentos de ataque. "Estamos extremadamente enfadados, disgustados, infelices sobre lo que ha ocurrido esta mañana, y llegaremos al fondo de esto", dijo el presidente al comienzo de un discurso en la Casa Blanca sobre la crisis de adicción a los opiáceos en Estados Unidos.

The safety of the American People is my highest priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service... pic.twitter.com/nEUBcq4NOh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de octubre de 2018

"Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y enviar el mensaje claro, rotundo, inconfundible de que los actos o amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", subrayó.