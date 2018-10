El detalle del reencuentro de las protagonistas de Sabrina del que seguro que no te diste cuenta

Sabrina ha regresado de los 90 y se ha convertido en Trending Topic este viernes con motivo del estreno del remake de la serie en Netflix. Esta producción vuelve a tener como protagonista a la bruja adolescente, pero adaptada a los tiempos actuales. Será una versión más oscura y tendrá un marcado carácter feminista, que dista de la comedia que hizo popular al personaje.

Con motivo del estreno este viernes, Netflix ha reunido a las protagonistas de la serie original para hacer un vídeo en el que los propios actores le mandan consejos a los que toman el relevo de sus papeles. Por ejemplo, Melissa Joan Hart (Sobrina) desea buena suerte a la nueva protagonista y le da un sabio consejo: "Por cierto, de una Sabrina a otra: si te dan la oportunidad de elegir entre una escoba y una aspiradora, elige la aspiradora".

Sabrina The Teenage Witch stars (@MelissaJoanHart@NateRichert@CarolineRhea & @BethBroderick) wanted to send their "BEST WITCHES" to the cast of Chilling Adventures of Sabrina (@kiernanshipka@RossLynch@RealLucyDavis) on the eve of the show's premiere! pic.twitter.com/X7L2QwYuqC