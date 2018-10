El fallo de Alba Flores que la convirtió en protagonista de la alfombra roja de 'El fotógrafo de Mauthausen'

Este jueves estuvo marcado por los estrenos de varias películas españolas como Quién te cantará, de Carlos Vermut y protagonizada por Najwa Nimri, y El fotógrafo de Mathausen, de Mar Targarona y protagonizada por Mario Casas. Alba Flores no protagonizó ninguna de ellas y aún así se convirtió en el centro de atención de la alfombra roja de la película protagonizada por Casas. Todo por un error que le puede pasar a cualquiera.

"Buenas noches Alba, ¿con ganas de ver esta peli?", le preguntó a la actriz un reportero de ¡Hola!. "Con muchísimas ganas, sí, sí. Estaba con Najwa codo con codo cuando la estuvo grabando y cada cosa que me contaba me daba más ganas de verla, así que tengo mucha expectación", respondió la intérprete.

El reportero, siguió con la entrevista y le preguntó que si era muy seguidora de Mario Casas. "¿De Mario? De Carlos", respondió incrédula Flores. "No es la de Najwa, eh", le dijo el reportero viendo la confusión de la actriz. "¿Cómo que no es la de Najwa? No me lo puedo creer", reaccionó la intérprete de Vis a vis mientras se giraba para comprobar en qué photocall estaba posando. El error se debe a que la película de Vermut era en los cines Callao y la de Tarargona en los Capitol, apenas unos metros más abajo.

"Como me has dicho Najwa, digo, a lo mejor no te he entendido bien", intentó calmar el reportero. "Estoy flipando", dijo Flores, "lo que me acaba de pasar". "Lo de Najwa es más abajo", le respondió el reportero, entre las risas de sus compañeros.