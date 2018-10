El portavoz de Facua Rubén Sánchez ha pegado un 'hachazo' monumental a la Fundación Francisco Franco tras calificar en la noche de este jueves la resolución del Parlamento Europeo sobre ilegalizar fundaciones que exalten el fascismo como una medida "liberticida, sectaria, antidemocrática y sin precedente".

El mensaje del portavoz de Facua ha necesitado pocos minutos para recibir centenares de 'me gusta':

No pueden ser más patéticos estos fascistas. La Fundación Francisco Franco considera "antidemocrático" que la Eurocámara pida su ilegalización. https://t.co/Mcvp9lJic8 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 26 de octubre de 2018

Asimismo, las palabras de Sánchez han abierto un intenso debate en la red social con decenas de comentarios:

Normal. Si llevas 40 años de impunidad y ahora te cuestionan... — Mari Rodriguez (@Marirocavir) 26 de octubre de 2018

Los veo soltar esto y luego descojonarse de risa. — twitmeando (@Twitmeando) 26 de octubre de 2018

Si, por aquí me ponen verde diciendo q la izquierda no puede ser democrática... algo así como q ellos, los fascistas son los demócratas xq nos permiten existir...es de locos. Yo no sostengo discusiones, bloqueo, pues cada día dos o tres, y va a más. — malasombra999 (@malasombra999) 26 de octubre de 2018

Son unos caraduras sin límites, cínicos y peligrosos. — Gustavo Matos (@matosgustavo) 26 de octubre de 2018

Hay que ver el odio que le tiene el PSOE a la Historia — Juan M. G. de Sola (@jgarsol) 26 de octubre de 2018

En un comunicado, la Fundación se ha referido a la resolución pactada por varios grupos políticos de la Eurocámara para la ilegalización de fundaciones que exalten o glorifiquen el fascismo, como la fundación Francisco Franco.

La fundación destaca que durante meses "no ha querido contestar" a las informaciones relativas a una hipotética ilegalización porque "no se ha producido hasta la fecha actuación gubernamental alguna encaminada a conseguir propósito semejante" y añade que espera que no se lleve a cabo dicha decisión ya que, "mientras se respeten los cimientos del nuestro Estado de Derecho, tal pretensión se situaría absolutamente al margen del orden constitucional".

Siento vergüenza como español de que el Parlamento Europeo haya tenido que exigir a España que ilegalice una fundación que impunemente rinde homenaje a un dictador genocida como Francisco Franco e intenta reescribir la historia para cuestionar sus crímenes https://t.co/h0HtPIdLuU — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) 25 de octubre de 2018

Critica la "grosera discriminación que supone la constante financiación pública de fundaciones de corte marxista e incluso bolivariano" y lamenta "el veto" a una fundación como la Francisco Franco, que "cuenta con un archivo fundamental para el conocimiento" de la "historia reciente" de España, añade.

"Pero se engañan quienes se creen que nos vamos a arrugar. Los hombres y mujeres que defendemos el baluarte de la verdad desde esta modesta Fundación somos inasequibles al desaliento y estamos acostumbrados a enfrentarnos con el miedo, con la indiferencia y con la más abierta hostilidad", dice la entidad en la nota.

La fundación reafirma su "confianza en la Justicia y en el orden constitucional" y anuncia que defenderá su legalidad hasta el final.

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard