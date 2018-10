TENDENCIAS

Estas dos novias queman sus vestidos para las fotos de boda y el resultado es increíble

No sabemos si eran seguidoras de 'Los Juegos del Hambre', pero igual que sus protagonistas April Choi y Bethany Byrnes decidieron quemar su ropa. Más concretamente, sus vestidos de novia. Ambas jóvenes amantes de los efectos especiales y de la adrenalina decidieron prender la llama del amor literalmente en su boda el pasado 13 de octubre. Las dos confesaron en 'Bored Panda' que se encontraban "muy nerviosas" los momentos previos a este instante, pero que al contar con muchos amigos especialistas y expertos en efectos especiales no pensaron nunca que fuese a salir mal. ¿El resultado? Unos vídeos y fotos de boda espectaculares con cambio de 'look' incluido. Después de quemar la cola de los vestidos se quedaron en leggings y para la ceremonia lucieron un vestido corto.