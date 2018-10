La polémica que esconde el misterioso mensaje #YoNoVoto de los cantantes en redes

Dani Martín, Rayden, Vanesa Martín, Amaia Montero, Sidonie... Todos ellos han escrito en los últimos días en sus redes sociales el mensaje #YoNoVoto. Y no han sido los únicos. Los artistas están apoyando con esta campaña a Álvaro Urquijo de Los Secretos, Kiko Veneno o Jota de Los Planetas. ¿Por qué?

En el tiempo que he dedicado a escribir esto, podría haber votado electrónicamente en las elecciones Sgae pero así... #YoNoVoto no se nos ha permitido votar de forma electrónica. FIN — Dani Martín (@_danielmartin_) 26 de octubre de 2018

Llamamiento a la abstención en las elecciones de SGAE

En el tiempo que he dedicado a escribir esto podría haber votado electrónicamente en las elecciones SGAE, pero así... #yonovotohttps://t.co/GQDPEvIOPo — iván ferreiro (@ivanferreiro) 24 de octubre de 2018

En el tiempo que he dedicado a escribir esto, podría haber votado electrónicamente en las elecciones Sgae pero así... #YoNoVoto — Sole Giménez (@SoleGimenez) 26 de octubre de 2018

Estos músicos tenían previsto presentarse a las elecciones que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha celebrado este viernes para elegir a los miembros de su junta directiva, sin embargo decidieron retirarse de la carrera por la ausencia del voto electrónico.

Urquijo, Veneno y Jota pidieron el apoyo de sus compañeros de gremio, que no han dudado en dárselo. Todos los que se han manifestado con la etiqueta (hashtag) en redes no han votado en estas elecciones, ya que Fernández Sastrón (el actual presidente) no ha habilitado el voto electrónico a distancia, a pesar de que el ministerio de Cultura se lo exigió por tratarse de un derecho recogido en los Estatutos.

En el tiempo que he dedicado a escribir este tweet, podría haber votado electrónicamente en las elecciones Sgae, pero así no, así #yonovoto . — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 23 de octubre de 2018

En el tiempo que hemos dedicado a escribir esto podríamos haber votado electrónicamente en las elecciones Sgae... Pero así #yonovoto — Lori Meyers (@lorimeyersband) 23 de octubre de 2018

En el tiempo que he tardado en escribir esto podría haber votado electrónicamente en las elecciones Sgae pero así... #yonovoto — R A Y D E N 🦊 (@soyRayden) 22 de octubre de 2018

Y el asunto no termina ahí. "Vamos a prepararnos para poder solicitar, antes de fin de año, la retirada de nuestro repertorio de la entidad. Y queremos animar al mayor número de socios posible a que se sume. Lo único que puede frenarnos sería una actuación ministerial que termine con la intervención de la SGAE o la convocatoria de nuevas elecciones, con el voto electrónico", explicó Patacho Recio a El País, otro de los candidatos que decidieron retirarse.

Recapitulemos para entender los entresijos del abismo al que se dirige la Sociedad General de Autores y Editores, según auguraba el ministro de Cultura José Guirao:

La función de la SGAE es cobrar por la utilización de la obra de sus autores y encargarse de que reciban lo que les corresponde de esa cantidad. Sin embargo, muchos artistas se han quejado de que la Sociedad no funciona como debería. Por ello, la esperanzas puestas en la renovación de su junta directiva, formada por 39 miembros que eligen al nuevo presidente, no eran pocas.

Otra de las candidaturas alimentó incluso más esas esperanzas de la mitad de los socios y acabó con las de la otra mitad: la de Teddy Bautista. Su propuesta supone una vuelta al pasado, pues fue presidente de la SGAE entre 1995 y 2011, cuando salió a la luz el Caso Saga por el que la Guardia Civil detuvo a Bautista.

Además, el actor está imputado por apropiación indebida y todavía tiene pendiente el juicio por la trama sobre el presunto desvío de fondos a empresas privadas. Hasta entonces, Bautista cree tener tiempo para "resetear" la SGAE. Unos ven con buenos ojos la vuelta de quien recaudaba tanto dinero (400 millones anuales) y otros sienten pavor solamente con la idea.

En el tiempo que he dedicado a escribir esto podría haber votado electrónicamente en las elecciones Sgae... Pero así #yonovoto — Maika Makovski (@MaikaMakovski) 24 de octubre de 2018

En el tiempo que he dedicado a escribir esto podría haber votado electrónicamente en las elecciones SGAE, pero así... #yonovoto — Egon Soda (@EgonSoda) 24 de octubre de 2018

Ante la negativa de habilitar el voto electrónico, la falta de transparencia del voto por correo, la retirada de múltiples candidaturas y la situación de guerra interna, nos sumamos a la abstención en estas elecciones de SGAE y no reconocemos sus resultados. #yonovoto#thewheelpic.twitter.com/kFnIHrKfPH — Sidonie (@sidonie_) 25 de octubre de 2018

Por su parte, José Sánchez Sanz, otro de los candidatos, aporta un nuevo rostro a esta carrera. Una cara fresca que se desmarca de cualquier guerra anterior y quiere saber qué pasa con el dinero de los socios, según El País.

Cuatro colegios deciden

Son cuatro colegios profesionales los que conforman la SGAE (Pequeño Derecho, Audiovisual, Gran Derecho y Editores). De todos ellos vienen los votos para elegir a esos 39 miembros. Sin embargo, además de los citados artistas se han retirado también las candidaturas de algunos editores, por lo que faltan opciones y se quedarían cuatro asientos libres en la junta. De 39, se cubrirían únicamente 35. A eso se suma la preocupación tras dispararse los rumores de que el colegio Audiovisual tarde o temprano acabará abandonando la Sociedad.

Finalmente, este viernes se han presentado un total de 75 candidaturas tras la retirada de 29 de ellas. De los votos de los socios a estas listas salen los 35 puestos que se pueden cubrir en la junta directiva.

Su misión será convocar una asamblea para aprobar las cuentas de 2017, que ya se rechazaron antes del verano, elaborar unos nuevos estatutos y elegir al nuevo presidente. Los miembros de la nueva junta directiva se reunirán en principio la primera quincena de noviembre.

"Es triste y grave que a pesar de todas las solicitudes de colectivos de socios se haya seguido adelante con unas elecciones sin las suficientes garantías para los socios", ha destacado este viernes Patacho Recio en declaraciones a Europa Press.

Este artista asegura que no descartan impugnar la convocatoria en los juzgados. "No han cumplido desde el primer momento con la legislación y han cumplido fallos tremendos con papeletas no validas", ha lamentado.