Las ideas de 25 jóvenes para cambiar el rumbo de España

Un grupo de 25 jóvenes de entre 18 y 30 años ha permanecido encerrado durante 65 horas en una especie de casa prefabricada para la ocasión. No se trata de una nueva edición de Gran Hermano, ni tampoco de otra remesa de cantantes de Operación Triunfo, sino de un grupo de chavales que se han reunido para generar propuestas que respondan a los grandes retos del futuro para el país.

Son 15 hombres y 10 mujeres, considerados "sobresalientes en diferentes disciplinas". La iniciativa ha partido de la empresa de bebidas Coca-Cola, con motivo de su 65º cumpleaños en España, aunque la selección de perfiles la han realizado la incubadora de talentos Celera, la organización vinculada al emprendimiento social Ashoka y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve).

Valeria Rey (Coca-Cola España) El grupo de 25 jóvenes llega al espacio Generadores.

Esta selección diversa ha permitido que se reúnan en un mismo espacio jóvenes emprendedores, un deportista, un migrante, un ganadero, un dirigente estudiantil... "He tenido la inmensa suerte de ser una de las 25 escogidas y poder dialogar y aprender de ellos", asegura June Arrieta, una de las participantes en el programa GeneradorES, a El HuffPost, que espera que se genere una red entre los participantes.

Esta joven tiene 23 años, procede de Donostia (Gipuzkoa) y estudió el programa LEINN (grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación) de la Mondragon Unibertsitatea. "Te enseña a sacarte las castañas del fuego, entender la realidad del mundo y la diversidad", afirma la joven.

Allí nació la semilla de su proyecto actual, Zocco Handmade, que apoya a mujeres en riesgo de exclusión a través del empleo y la formación. "Tratamos de ofrecer una alternativa de empleo y apoyo. Seis mujeres en Marruecos elaboran complementos de moda que luego se venden en ferias o empresas", relata Arrieta.

La iniciativa también sirve para generar un espacio de confianza en el que compartir tiempo entre las mujeres. "Ellas entienden que su realidad es así y no va a cambiar nada, porque no conocen otras realidades", señala la donostiarra.

June Arrieta, joven de Donostia, participante en el programa.

La "casa" donde se han reunido se ha llamado GeneradorES (como el programa), y está situada al norte de Madrid, en la carretera que une el barrio de Fuencarral con el municipio de Alcobendas, frente al Distrito Telefónica de Las Tablas. Curiosamente muy cerca de donde se encuentran las oficinas de Telecinco.

El espacio ha contado con áreas de trabajo, habitaciones de literas, zonas comunes y un pequeño auditorio, en el que han impartido charlas Juan Verde, exasesor del presidente estadounidense Barack Obama, Álex Sicart, joven emprendedor y consejero delegado de Shasta, y Belén Atienza, productora de cine de éxitos como Lo Imposible o Jurassic World: El Reino Caído, entre otros.

Coca-Cola España Auditorio del espacio GeneradorES en el que se impartían las charlas.

"Hace mucho decidí no formar parte de programas de este tipo, que cuando se acaban no llevan a nada. Pero esta propuesta de Coca-Cola me ha hecho valorar un proyecto así con la esperanza de que salga algo que produzca impacto en la sociedad después", confiesa Mamadou Saliou, un joven guineano, criado en Senegal y que ahora vive en Barcelona, a El HuffPost.

Allí creó hace cuatro años una organización no gubernamental llamada Diandé África que lucha contra el abandono escolar y la exclusión social en la ciudad de Ziguinchor, al sur de Senegal. Esta organización cuenta con 16 trabajadores en el país africano y uno en la capital catalana.

"Nos dedicamos a la escolarización de las personas en riesgo de exclusión social. Hemos inaugurado un centro cívico donde ofrecemos clases de refuerzo, aunque empezamos hace 10 años con una pequeña guardería para niños de 3 a 5 años", cuenta Saliou.

Coca-Cola España Mamadou Saliou, joven guineano, residente en Barcelona, que ha participado en el proyecto.

El joven de 26 años explica que realizan tours en bicicleta por la ciudad de Barcelona. El dinero que recaudan con estos recorridos sirve para financiar los proyectos en Senegal, donde han empezado a ofrecer trabajo a las madres de los niños.

"Nos hemos visto en la obligación de crear empleo social, mediante una cooperativa de trabajo para las madres de los niños que escolarizamos", explica el joven. Ellas hacen manualidades que luego se venden en Barcelona.

De cara al futuro, se preparan para montar una pequeña fábrica de hielo que sirva para conservar el pescado y dé trabajo a los padres.

Coca-Cola España Dos participantes en el programa GeneradorES.

Estas son las cinco preguntas que han intentado responder los jóvenes: Nuevos modelos de negocio: ¿Qué papel pueden jugar los jóvenes en la mejora de la competitividad de las pymes? Cambio climático: ¿Cómo podemos potenciar la transformación y sostenibilidad de las ciudades? Educación: ¿Cómo podemos adaptar la educación superior para abordar la revolución de la digitalización? Política: ¿Cómo podemos concienciar e implicar a los más jóvenes en la toma de decisiones públicas? Igualdad e inclusión social: ¿Cómo podemos favorecer la inclusión social sin caer en la discriminación positiva?

Uno de los grupos de trabajo del programa GeneradorES.

Tanto Mamadou como June han escogido el grupo que ha debatido sobre igualdad e inclusión social. "Lo hemos enfocado hacia la discapacidad. Es muy difícil no caer es la discriminación positiva, porque al final también caes en la exclusión", cuenta Arrieta.

Como conclusión de las intensas jornadas de debate, este grupo de jóvenes dedicado a la inclusión social ha lanzado la propuesta Tú y yo somos dos para la creación de un espacio lúdico en el que niños de entre 2 y 13 años aprendan y se diviertan junto a un equipo de formadores de diferentes disciplinas. Estos jóvenes consideran vital la participación activa de los padres en este espacio.

El grupo que ha debatido sobre educación ha defendido que la universidad debe acercarse a la realidad de las empresas. Este viejo reto de la educación superior podría afrontarse con una mayor oferta de las asignaturas optativas y experimentales. Estos jóvenes proponen la creación de una plataforma estatal de cursos en internet del que formen parte todos los centros universitarios españoles.

Los jóvenes que se han dedicado al ámbito político defienden que se adapte la herramienta Discurso Estructurado de la Comisión Europea. Este programa permite a grupos de cinco jóvenes dialogar con representantes políticos para trasladarle sus preocupaciones y plantearles sus propuestas.

Los participantes de GeneradorES que han trabajado en ideas para combatir el cambio climático han pedido una mayor implicación de las empresas para fomentar otra movilidad. Para ello, apuestan por la creación de una plataforma que organice a los usuarios que hacen el mismo trayecto cuando van en su propio vehículo al trabajo, mediante el uso del coche compartido (carsharing).

Finalmente, el grupo que ha debatido sobre nuevos modelos de negocio ha defendido la creación de comunidades de entre 3 y 5 jóvenes altamente formados en tecnologías e innovación, denominados neoworkers, para ayudar a las empresas de más de 50 trabajadores a abordar la transformación de su negocio de cara al futuro.