Muere a los 34 años el tenista Todd Reid, campeón junior de Wimbledon en 2002

El australiano Todd Reid, campeón junior en Wimbledon en 2002 en un momento en que los especialistas del tenis le auguraban un brillante futuro, falleció a los 34 años, anunció este viernes la prensa local.

Las causas del deceso no fueron precisadas, pero la prensa asegura que no hubo circunstancias extrañas.

Después de su título junior sobre la hierba de Wimbledon, Todd Reid se lanzó aquel mismo año al circuito profesional.

En enero de 2004 logró su mejor resultado al alcanzar los dieciseisavos de final del Abierto de Australia, donde cayó ante el a la postre ganador del torneo Roger Federer.

Aquel año alcanzó su mejor clasificación ATP (105), antes de tener que colgar la raqueta de forma prematura en 2005 después de varias lesiones y mononucleosis infecciosa.

"Muy triste al enterarme de la noticia de la muerte de Todd Reid. Nunca sabemos hasta qué punto alguien puede sufrir. Oraciones por Todd y su familia", tuiteó el australiano Todd Woodbridge, ganador de todos los torneos de Grand Slam en dobles en los años 90 y 2000.

