Paloma del Río: "Sea atleta o esposa de futbolista, la mujer es quien carga con el peso de la casa"

"¿No nos ven? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Nos hemos vuelto invisibles? ¿No estamos a la altura de lo que se requiere?". Con estas contundentes preguntas arrancó su discurso la veterana periodista deportiva Paloma del Río (Madrid, 1960) en la primera Gala de Mujeres Deportistas organizada por el Ayuntamiento de Madrid, de la que fue maestra de ceremonias.

En dicho acto, celebrado en la sede del Consistorio en la capital, se reconoció el esfuerzo y el mérito de mujeres como la nadadora paralímpica Camino Martínez de la Riva, la veterana atleta Aurora Pérez Gutiérrez o la boxeadora Joana Pastrana.

Pero también el éxito de iniciativas como la de la Asociación Alacrán 1997, que ha puesto en marcha un plan de igualdad de género para fomentar el deporte femenino; o la de la Agrupación Recreativa Concepción Ciudad Lineal, cuyo equipo femenino de waterpolo se proclamó este año campeón de la Liga de Primera División.

Minutos antes de iniciar el evento, Del Río, todo un referente para muchas mujeres de España, atendió a El HuffPost para hablar de deporte, feminismo y periodismo.

Últimamente parece que sólo las mujeres dan alegrías al deporte español: Ana Carrasco, Carolina Marín, Lidia Valentín, el baloncesto femenino, la selección de hockey, el equipo sub17 de fútbol... Vaya año, ¿no?

Para llegar donde estamos ahora hay que empezar en los Juegos de Barcelona. Hasta ese momento, el deporte femenino era mucho más minoritario de lo que es ahora. Al ser en España, el Comité Olímpico Español y todos los organismos echaron el resto y se esforzaron para que hubiera un nivel bastante más alto del que hubo. Eso resultó, salió bien y, a partir de ahí, la cuestión ha sido mantenerlo. Ha habido subidas, bajadas y renovación lógica, porque los años pasan y las deportistas se retiran. Pero está claro que se ha impregnado el germen del deporte femenino y de los referentes. Para que haya esas jugadoras de bádminton, de hockey, tenistas, etcétera, ha tenido que haber referentes. Mujeres que, sin apenas recursos, han despuntado, han conseguido éxitos, se les ha visto por la tele y han sido el modelo a seguir para muchas niñas.

¿Qué fue antes, esas mujeres referentes o el boom del feminismo?

De toda la vida ha habido feminismo y el boom del feminismo ha sido en los últimos tiempos. Carolina Marín o Mireia Belmonte llevan años, por lo menos una década. Hace años que empiezan a aparecer los modelos en el deporte femenino y hay niñas que desde los colegios quieren imitarlas y me parece fenomenal.

Sin embargo, queda mucho por hacer todavía, ¿no?

Uy, sí, ¡pues no nos queda ni nada! Tú imagínate, hasta que los periódicos equiparen el número de páginas del deporte femenino a las del deporte masculino. No hablamos del fútbol, hablamos de otros deportes. Pero hay mucho por hacer.

Eres muy crítica con los medios, ¿qué responsabilidad tenemos?

Soy crítica en la medida en que no le damos a las deportistas el espacio que necesitan y que se merecen. Pero yo entiendo que son medios privados y que son empresas que quieren ganar dinero. Y uno quiere que sea rentable su medio y eso lo consigue el fútbol, que es esa mancha de aceite que lo invade todo y no deja espacio para nadie. Sólo deja espacio para momentos puntuales y días puntuales. Un éxito de una deportista como Carolina Marín, Mireia Belmonte, Ona Carbonell o las chicas del baloncesto es flor de un día. Se ha conseguido hoy, se emite hoy, se disfruta hoy y mañana ya estamos en el día a día, que es el fútbol.

Una mera cuestión de audiencias.

Eso es. Yo lo entiendo, soy crítica, pero creo que si yo tuviera un medio de comunicación me gustaría que fuera lo mejor posible económicamente y eso lo tienes que llenar con publicidad y atraer anunciantes. Y eso lo hace el fútbol.

¿Crees que para las deportistas es más difícil progresar que para los hombres?

Creo que en el deporte no. Luego, en temas de conciliación y maternidad es otro asunto, porque los hombres no tenéis hijos y es un período que os ahorráis. Pero para la mujer es un año de su vida deportiva prácticamente perdido, porque tienes que optar por la maternidad o por el deporte.

Sobre este asunto de la conciliación en el deporte ha habido polémica hace unas semanas.

Creo que deberían tener en cuenta que hay un factor fisiológico importantísimo, que es la menstruación. El cuerpo de la mujer varía, porque hay unas subidas y bajadas hormonales tremendas. Hay un momento en que te duele todo el cuerpo, porque la menstruación es dolorosa y te vienen los dolores a la espalda y no te puedes mover. Y el entrenador te está exigiendo los mismos resultados que en otro período de tu entrenamiento. Y hay veces que no puede ser.

¿Y qué te parece que se diga que los deportistas de élite no deberían de cuidar de sus hijos por las noches?

Los hombres deberían de tener conciencia y ser un poquito más empáticos. Y darse cuenta de que quien carga prácticamente con el 100% de la responsabilidad del peso de la casa es la mujer, sea atleta o mujer de un futbolista, me da igual, es la mujer.

Has sido seleccionada como una de las Top 100 Mujeres Líderes en la categoría de "medios" por visibilizar a las mujeres para que sirvan de referentes de la sociedad. ¿Te consideras un referente de esta causa?

Pues estoy empezando a creerlo ahora. Porque han venido chicos y muchas chicas a decirme que han estudiado la carrera de Periodismo porque me han oído, me han visto y querían hacer algo similar a lo que yo estaba haciendo. Esto te enorgullece pero te da mucha responsabilidad. Por otro lado, tampoco hace falta creérselo mucho, porque lo que tengo que hacer es bien mi trabajo. Si esto le sirve a alguien de referencia y de espejo para mirarse, pues fenomenal. Mi vida profesional está ya en los últimos años, llevo ya 32 años, y sí me gusta saber que ha habido gente que, como le ha gustado cómo hacía las cosas, ha querido hacerlo como yo. Eso es muy bonito.

¿Has sentido machismo en tu carrera?

Sí, sí. Y metida de mano, toqueteos, mensajes lascivos, miraditas... Algo que los chicos no sé si sois conscientes de que pasa. Te dan contestaciones como "tú, bonita, ¿vas a ser periodista? ¿No querías ser médico?" Pues no, mire usted, si yo hubiera querido ser médico hubiera estudiado Medicina, no Periodismo. Es el tonito lascivo este que ahora ha variado mucho, pero hace 32 años... El periodismo deportivo es una profesión de hombres, escrito por hombres, con un objetivo que son los hombres. Menos mal que se ha abierto esa brecha donde aparecemos las mujeres y decimos, oye, yo también quiero ser periodista deportiva.

En ese entorno tan masculinizado, ¿ves algún cambio entre los jóvenes?

Sí. Hombre, yo espero que cambie. Desde luego, en TVE eso no se ha dado nunca. Se ha respetado y se ha dado las mismas oportunidades al que vale, sea hombre o sea mujer. Evidentemente, cuando yo empecé sólo había una televisión. Ahora hay muchas televisiones y esto abre mucho el abanico. Y lo abren más los medios digitales, muchas plataformas donde las mujeres periodistas deportivas y no deportivas pueden estar. Pero porque hay muchos más medios. Internet es fabuloso.

¿Qué piensas cuando escuchas a políticos que dicen que el feminismo es una etiqueta?

Seguro que eso lo ha dicho un hombre, ¿verdad? Cuando un político dice eso, seguro que es un hombre.

Sí, lo dijo hace unos días el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Claro, porque ese tipo de comentarios no los dice alguien que ha vivido desde pequeña, como mujer, viendo la reacción de los compañeros de clase, del instituto, de la facultad y de la sociedad en general. Ese tipo de comentarios los hace alguien que no es mujer. Vamos, no sabía quién lo había dicho, pero sabía que eso no lo dice una mujer.

Sobre la renovación en RTVE: "¿Por qué ahora es una purga y en las anteriores no lo era?"

¿Qué te pareció la elección de María José Rienda como secretaria de Estado para el Deporte?

Fenomenal, porque me parece que son deportistas que han pasado mucho, que han tenido sus buenos y malos momentos y que han necesitado a las instituciones. El hecho de que una deportista como María José, que ha sido olímpica y campeona del mundo, haya vivido en sus propias carnes esas carencias, que esté y que intente remediarlo, es lo mejor. Alguien que nunca se ha puesto unos esquíes o que nunca ha sido waterpolista o yudoca no sabe qué necesidades tienen los deportistas. Hablar desde la mesa es fácil, pero hay que tirarse por las montañas o meterse en una piscina para saber qué necesidades has tenido cuando has sido deportista de élite.

Presentaste tu candidatura para presidir RTVE, ¿qué te parecen los cambios que se han producido?

Es un concurso de méritos. Yo creo que el presidente o presidenta del Consejo de Administración tiene que ser alguien que conozca muy bien la casa. Tiene muchos recovecos. Yo entré de becaria en el año 86, he llegado a directiva, ahora soy responsable de Patrocinios y Federaciones, y he hecho de todo, desde cortar teletipos hasta organizar unos Juegos Olímpicos. Creo que sería conveniente que alguien que conozca muy bien la casa esté allí y sepa cuáles han sido las carencias, dónde están los puntos flacos, las debilidades, e intentar mejorarlo.

¿Estás de acuerdo con las acusaciones de "purga"?

Bueno, yo era directiva, ahora no lo soy y no me considero purgada. Es un cambio de ciclo y de personas. Toda esta gente, excepto cuatro o cinco, están trabajando en otros puntos de la casa. Yo llevo 14 directores generales y 14 directores de televisión. ¿Por qué ahora es una purga y en las anteriores no lo era? ¿Era un cambio, un relevo? Ahora eres tú y luego soy yo. Pero, sinceramente, purga me parece una palabra excesiva.