Sinéad O'Connor cambia su nombre y se convierte al Islam

Sinéad O'Connor ha copado en los últimos años los titulares informativos por motivos muy diferentes a los que le lanzaron a la fama, la música. A sus 51 años, la artista dublinesa ha sido noticia por sus trastornos mentales, por sus desapariciones durante días, sus intentos de suicidio anunciados vía Facebook, por sus divorcios y por repudiar sin tapujos a sus propios hijos. Ahora, vuelve a ser noticia. Esta vez porque, a través de sus redes sociales, ha anunciado que se ha convertido al islam y que ha pasado a llamarse Shuhada (Shuhada Davitt, para ser exactos).

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian's journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada' — Shuhada' Davitt (@MagdaDavitt77) 19 de octubre de 2018

Según ha explicado, este paso se trata de la "conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente".

El imán irlandés Shaykh, Umar al-Qadri, ha publicado un vídeo de la cantante declarando su fe islámica:

Y ella se ha mostrado entusiasmada con la nueva etapa que ha comenzado:Muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas musulmanes que han sido tan amables de recibirme".