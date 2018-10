El comentario que muchos están haciendo al ver imágenes como esta en televisión

Ola de frío polar en la Península y en los informativos la misma imagen: reportero o reportera pasando un mal rato para demostrar que, en efecto, hace frío.

¿Es necesario? Es el comentario que muchos han hecho al ver esta misma estampa tanto en LaSexta como en Telecinco, Antena 3 y TVE.

Espectacular el gorro de la enviada a Navacerrada por la Sexta aunque me ha dejado pensando en qué se pondrá la buena mujer cuando haga frío de verdad 🤔 pic.twitter.com/TkHGg9x1Dg

¿Es que todavía no han montado un sindicato de reporteros puteados enviados a temporales?, un paraguas para esa gente por favor 🤣🤣

Que necesidad habrá de que los pobres reporteros estén empapándose bajo la nieve. Que ya vemos todos que hace malo. No hace falta que lo pasen mal cayendoseles los mocos congelados. @antena3com @A3Noticias

Siempre me ha parecido muy necesario ver a los reporteros pasando un frío de cojones en el telediario. ¿Cómo me lo voy a creer si no?