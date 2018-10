El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha acordado este viernes "rechazar y condenar el posicionamiento del rey Felipe VI, su intervención en el conflicto catalán y su justificación de la violencia ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre", y ha apostado por la abolición de la monarquía.

Lo ha acordado mediante una declaración institucional promovida por la CUP y que han firmado el Gobierno de Ada Colau, PDeCAT, ERC y los dos concejales no adscritos -Gerard Ardanuy (Demòcrates) y Joan Josep Puigcorbé-, mientras que han descartado firmarla Cs, el PSC y PP.

Una decisión que no ha gustado nada a Manuel Valls, ex primer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones municipales, quien ha criticado desde su cuenta de Twitter a la alcaldesa Colau, de quien ha dicho que es "una persona de la que no nos podemos fiar". "Es la demostración de la connivencia entre la alcaldesa y los grupos independentistas".

La reprobación a Felipe VI y la petición de abolir la monarquía demuestra que @AdaColau no es una persona de la que nos podamos fiar. Es la demostración de la connivencia entre la alcaldesa y los grupos independentistashttps://t.co/kLBeD1aQVT — Manuel Valls (@manuelvalls) 26 de octubre de 2018

Mensaje que ha tenido respuesta de la propia Colau, quien ha aprovechado para recordar a Valls sus orígenes republicanos:

"Que una republicana defienda la República es bastante previsible. De quien cuesta fiarse es de un republicano francés que de repente se vuelve monárquico. Liberté, egalité, fraternité... ¿se quedaron en los Pirineos?"

Que una republicana defienda la República es bastante previsible. De quien cuesta fiarse es de un republicano francés que de repente se vuelve monárquico. Liberté, egalité, fraternité... se quedaron en los Pirineos? https://t.co/9xyaChhALV — Ada Colau (@AdaColau) 26 de octubre de 2018

Una contestación que, en apenas unas horas ha logrado más de 4.000 retuits y supera ya los 10.000 'me gusta'. Amén de las numerosas respuestas aplaudiendo el tuit:

El Zasca se ha escuchado en Sevilla — sergio montero (@sergio79_sfc) 26 de octubre de 2018

Lo corroboro. Yo también lo escuché en Triana. — Elia Borrego Fernánd (@eliaborr) 26 de octubre de 2018

Collons quina clatellada! pic.twitter.com/495tH9TpuO — Galileo Galilei 🎗️ Eppur si muove (@Mallus_Malleus) 26 de octubre de 2018

Se ha oído el zasca hasta en Versalles — Pili_Gimenez (@soypili_gimenez) 27 de octubre de 2018

Zasca monumental! — Corintios 13 (@Corintios133) 27 de octubre de 2018

Brutality Èpic Legendary Ultimate Zasca. pic.twitter.com/dBAJzqz5r1 — Zeno-sama #Tram0 St Esteve de les Roures (@Wertyalord1) 27 de octubre de 2018

👍👏👏 — Manuela (@Manuela27089742) 27 de octubre de 2018

Pimmmmmmba! — El Barto (@JaLozano_) 26 de octubre de 2018