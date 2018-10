Quim Torra, en el aniversario de la DUI: "Volver atrás no es una opción"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha admitido hoy que el primer año tras la declaración unilateral de independencia "no ha transcurrido como queríamos" por la "maquinaria represiva" del Estado, pero ha aseverado que mantiene el objetivo de una república y que "volver atrás no es una opción".

#President@QuimTorraiPla: "Ningú no diu que serà fàcil. Però tornar enrere no és cap opció. El compromís amb la llibertat, els drets civils i la democràcia no serà mai la moneda de canvi de cap negociació. No tingueu cap dubte que aquesta és la divisa que guia la meva actuació" pic.twitter.com/q8uSGUxorc